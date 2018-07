A Record TV fechou a lista de artistas que irão participar do Dancing Brasil, reality de dança que a emissora irá exibir a partir de 3 de abril e que segue os mesmos moldes do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. A apresentação será de Xuxa Meneghel.

Serão sete mulheres e sete homens disputando suas habilidades em diferentes ritmos, com um eliminado a cada semana.

Entre as mulheres estão as atrizes Bianca Rinaldi, Juliana Silveira e Maytê Piragibe, a cantora (e atriz) Tania Alves, a dançarina Sheila Mello, a apresentadora Fabíola Gadelha e a ginasta Jade Barbosa.

Já o time masculino conta com o jogador de futebol Richarlyson, os atores Leonardo Miggiorin e Micael Borges, o chefe de cozinha Dalton Rangel, os cantores MC Gui, Tony Sales e o sertanejo Guilherme.

O júri será formado pelos coreógrafos Jaime Arôxa e Fernanda Chamma – que já integraram a bancada do Dança dos Famosos – e pelo ator Paulo Goulart Filho.