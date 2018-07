Hello, Mundo é o nome do programa de viagens que Val Marchiori apresentará na Band Internacional. Terá 30 minutos de duração, com exibição diária e estreia prevista para a primeira quinzena de outubro.

A socialite retorna ao Brasil hoje (19) após passar uma semana em Buenos Aires e embarca amanhã (20) para a Europa, onde permanecerá por dez dias, e visitará Barcelona (Espanha) e Lisboa (Portugal).

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.