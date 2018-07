Cátia Fonseca fez hoje, 22, sua última entrada ao vivo no Mulheres, que ela comandava havia 15 anos. E a saída da TV Gazeta, infelizmente, não se deu de forma tranquila. Para demonstrar seu descontentamento, a emissora fez um protesto silencioso, que foi exibido no minuto final do programa.

Tradicionalmente, Cátia encerrava o Mulheres se despedindo dos telespectadores e, logo na sequência, os créditos de agradecimentos eram exibidos na tela sempre ao som de uma música festiva.

Hoje, 22, Cátia teve a oportunidade de se despedir definitivamente de seu público, mas a emissora optou por cancelar a música animada enquanto exibia os créditos finais. Foram segundos de silêncio. Essa foi a maneira sutil que a casa encontrou para registrar sua chateação com a apresentadora.

Cátia assinou na terça-feira da semana passada, dia 12 de dezembro, um contrato de 2 anos de duração com a Band, e comandará um programa vespertino aos moldes do Mulheres. E a Gazeta não gostou da maneira como a apresentadora se posicionou nas 24 horas que antecederam seu pedido de desligamento de sua antiga casa.

O blog apurou que ela teria, espontaneamente, telefonado aos seus superiores na TV Gazeta assim que a notícia de suas negociações com a Band começaram a pulverizar na internet, no dia 12, e desmentiu. Garantiu que tudo não passava de boato.

No mesmo dia, por volta das 16h, ela gravou um vídeo, publicado nas redes sociais da TV Gazeta, no qual reforçou que tudo não passava de boato. Por volta das 21h30, ela voltou a telefonar a seus antigos chefes, só que desta vez para dizer que havia acabado de receber uma proposta irrecusável da Band. E que era “pegar ou largar”. Ela, como se sabe, pegou.

Cátia ainda será vista na tela da TV Gazeta até o dia 5 de janeiro. Ela está presente nas vinhetas de fim de ano, nos especiais de melhores momentos da programação e também nos programas gravados, que serão exibidos entre os dias 25 de dezembro e 5 de janeiro.

Procurada pelo blog, a TV Gazeta não quis comentar os bastidores do desligamento da apresentadora.

Cátia estreia em março na Band. O nome do programa e o formato ainda não foram divulgados.