Seis estreias de agosto da TV brasileira figuram entre as dez mais comentadas do mundo nas redes sociais.

De acordo com a The Wit, agência especializada em pesquisas sobre TV, o Brasil foi o país que mais estimulou a audiência a se manifestar na internet.

Foram analisados os engajamentos registrados durante o tempo em que o primeiro episódio de cada atração esteve no ar. O X Factor Brasil (Band) ficou em 2.º lugar no ranking, com 293 mil citações.

Em 3.º, aparece Justiça (Globo). Programa do Porchat (Record) ficou em 4.º; Catfish Brasil (MTV), em 5.º; Entubados (Canal Sony), em 8.º; e Sol Nascente (Globo), em 10.º.

A série americana Till I Met You foi líder, com 549 mil citações.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (14).