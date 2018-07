Em comunicado enviado na tarde desta terça-feira, 23, o SBT anunciou que Ticiana Villas Boas não comandará a terceira temporada do reality show Bake Off Brasil – Mão Na Massa. A decisão partiu da própria apresentadora.

As gravações estavam agendadas para começar na segunda quinzena de junho. Com seu afastamento, a confeiteira Carol Fiorentino assumirá o comando do reality show. Ela já havia participado das temporadas anteriores da atração, mas na posição de jurada.

Fabrizio Fasano Jr. também seguirá no programa e será mantido no posto de jurado. A emissora já iniciou testes para buscar um novo para o time de avaliadores.

Ticiana viajou para os Estados Unidos na semana passada e publicou em seu Instagram uma mensagem anunciando seu afastamento das redes sociais. Ela é casada com Joesley Batista, dono da JBS, e tem sofrido ataques constantes na web desde que as delações de seu marido vieram à tona.

Na semana passada, o SBT havia dito ao blog que o vínculo com a apresentadora não seria desfeito por conta da delação de Joesley. A JBS patrocina o Bake Off Brasil e outros programas da casa.