Mais um super-herói ultrapassa a barreira das HQs para fazer sucesso na TV: The Flash, personagem da DC Comics, será tema de uma série do canal americano CW.

De acordo com o site Deadline, o velocista aparecerá primeiramente em Arrow, série sobre o personagem Arqueiro Verde, que tem a 2ª temporada prevista para estrear em 9 de outubro. A decisão visa testar a popularidade do personagem e a aceitação do público.

“Planejamos fazer uma história sobre a origem e ver como fica. A ideia é expandir o Universo DC e sentimos que essa foi uma forma orgânica de chegar lá”, disse Mark Pedowitz, presidente do canal CW, ao The Hollywood Reporter.

Ainda não foi escolhido o ator que interpretará Barry Allen, o The Flash, mas terá Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e David Nutter, responsáveis pelo sucesso de Arrow, na realização da trama. Também não há previsão de estreia, mas tudo indica que o projeto seja para 2014.

Enquanto a produção para The Flash encabeça a lista de prioridades do canal, Amazon, série sobre a Mulher Maravilha, teve os trabalhos pausados por tempo indeterminado. “O roteiro não está exatamente da forma que queríamos, e com uma personagem tão icônica como a Mulher Maravilha nós temos que fazer isso certo”, disse Pedowitz.