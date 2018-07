Tadeu Schmidt será o primeiro jurado artístico do Saltibum, reality do Caldeirão do Huck.

Além dele, os competidores serão avaliados pelo especialista em saltos ornamentais Eduardo Falcão, e pelo bicampeão sul-americano de saltos Roberto Biagioni.

Vai ao ar no sábado (8).

