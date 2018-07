A cada virada do calendário das emissoras americanas, os fãs dos heróis dos quadrinhos ganham de presente uma nova série. E uma das prometidas para o segundo semestre deste ano, na abertura da fall season, é Supergirl, da CBS.

Melissa Benoist, conhecida pelos adolescentes por interpretar Marley Rose em Glee – e, mais recentemente, Nicole no filme Whiplash -, foi escalada para interpretar a heroína, que vem a ser prima do Superman. E a primeira imagem da atriz já caracterizada foi divulgada pela emissora.

Ela abandona Krypton, chega à Terra aos 12 anos de idade e é adotada pela família Danvers, responsável por ensiná-la sobre a necessidade de ser discreta quanto ao uso de seus poderes, e passará a se chamar Linda Danvers. Até o dia em que se vê na obrigação de se exibir em público, revelando suas habilidades, e passará a ajudar as pessoas de sua cidade.

A série irá retratar a fase adulta de Linda, que deverá ter pouco mais de 20 anos de idade.

No figurino da personagem, um detalhe chamou a atenção: as meias. No filme de 1984, Helen Slater interpretou a Supergirl e seu uniforme tinha tons mais claros de azul e vermelho, e suas pernas ficavam bem expostas. Melissa não as exibirá – nas cenas de ação.

Já que citei Helen, merece aplauso a inciativa dos produtores: a veterana foi convocada para a nova série. Além dela, o ator Dean Cain também estará no elenco. Para quem não lembra, ele interpretou Superman/Clark Kent na série Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, que durou quatro temporadas e foi exibida entre 1993 e 1997. Mas, por enquanto, ainda há um mistério sobre seus novos personagens.

Além deles, estão escalados os atores, Chyler Leigh, Calista Flockhart, Laura Benanti, Faran Tahir, David Harewood e Mehcad Brooks.

As gravações do episódio piloto ainda não iniciaram, já que ainda estão escalando os últimos nomes do casting. Cumprida esta etapa, os atores partem para a gravação do episódio piloto. Caso a emissora aprove – o que certamente deve acontecer – a série entra na grade da CBS. E a previsão é que seja ainda neste ano.