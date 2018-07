Com o objetivo de oferecer mais informação na madrugada, o SBT optou por reprisar o Jornal do SBT Noite.

O problema é que o telejornal foi ao ar seis vezes consecutivas, entre 2h e 6h de terça (13). Só a primeira era inédita. As demais, reprises. Para esta semana, a emissora manterá a estratégia.

No horário, o SBT exibia séries americanas, como Two and a Half Men e Mike & Molly, e também o Okay Pessoal!!!, programa de Otávio Mesquita que acabou cancelado.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (14).