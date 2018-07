A delação premiada de Joesley Batista, dono da JBS, em nada interferiu na boa relação de sua mulher, Ticiana Villas Boas, com o SBT. Ela seguirá como titular das próximas temporadas dos realities Duelo de Mães, atualmente no ar, e Bake Off Brasil.

Ambas as atrações são patrocinadas pela JBS, que também é cotista de outros programas do SBT.

Desde que a delação de Joesley foi divulgada, Ticiana tem recebido ataques nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 19, ela publicou um comunicado em seu Instagram anunciando seu afastamento das redes sociais. “Não estou forte nem preparada ainda para falar do assunto”, diz um trecho do texto.

Ela está em Nova York com a família e deve ficar por lá até meados de julho, quando retorna ao Brasil para gravar a terceira temporada do Bake Off Brasil.

De acordo com o cronograma, o piloto com os novos participantes está agendado para o dia 16 de julho. E no dia 18 começam as gravações da competição, que deve estrear em agosto no SBT.

A atual temporada de Duelo de Mães já está inteiramente gravada e será exibida até o dia 17 de junho.