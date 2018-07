Lembra do Marcão do Povo, aquele apresentador que não durou seis meses na Record TV e foi demitido após chamar a cantora Ludmilla de ‘pobre macaca’? Ele acaba de ser contratado pelo SBT.

“Era o meu grande sonho. Cresci vendo o SBT, que é uma emissora com a cara da família brasileira, a cara do Brasil. Lutei muito para isso, estou muito feliz”, diz Marcão em comunicado enviado à imprensa na tarde desta segunda-feira, 13.

No triste episódio em que chamou Ludmilla de ‘pobre macaca’, Marcão comandava a versão local do Distrito Federal do programa Balanço Geral. Na nova casa, ele estará em um projeto de abrangência nacional, mas os detalhes ainda são tratados sob sigilo.

Sua contratação foi um pedido do próprio Silvio Santos, que deu a ordem diretamente de Miami, nos Estados Unidos, onde aproveita seus últimos dias de férias.