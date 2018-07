Aqui estão os nomes dos participantes que de fato estarão na terceira temporada do Saltibum, disputa de mergulho do Caldeirão do Huck:

Lexa (funkeira)

Raphael Sander (ator)

Marcela Fetter (atriz)

Pedro Scooby (surfista)

Carol Barcellos (jornalista)

Bella Falconi (blogueira fitness)

Scheila Carvalho (dançarina)

Maíra Charcken (repórter do Vídeo Show)

Talytha Pugliesi (modelo)

Naldo Benny (cantor)

Mariano (cantor da dupla Munhoz e Mariano)

Diogo Sales (ator)

Bruno Chateaubriand (socialite)

Kayky Brito

As gravações começam nesta segunda (12) e a estreia está prevista para outubro.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (12).