Ana Paula Padrão, Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella terão poucos dias de descanso da TV. A Band marcou para o dia 12 de setembro o início das gravações do MasterChef Profissionais, que, como o título antecipa, promoverá uma competição entre cozinheiros que atuam ou já atuaram em restaurantes.

Ao contrário da versão com amadores, finalizada na terça (23), esta será mais curta e terá apenas 11 episódios, com previsão de estreia para a primeira quinzena de outubro. O formato é um sucesso comercial, e todas as cotas de patrocínio desta versão já estão vendidas.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da atração, até o dia 31 de agosto.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.