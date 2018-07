A RedeTV! acaba de anunciar a contratação da jornalista Rosana Jatobá. O acordo foi firmado na tarde desta quinta-feira, 16, na sede da emissora, em Osasco.

Na nova casa, a ex-garota do tempo da Globo integrará o núcleo de Esportes, e irá produzir reportagens especiais, dentro e fora do País.

O ‘namoro’ entre Jatobá e RedeTV! começou no ano passado. Ela chegou a conversar com a direção da casa para integrar o extinto Sem Rodeios, revista eletrônica diária que ficou apenas um mês no ar. Ela iria comandar um quadro sobre sustentabilidade, mas a direção, na época, avaliou que sua proposta não ia de encontro com a linguagem do programa.

“Hoje estou realizando um sonho antigo de vir trabalhar na RedeTV!. Primeiro, pela forma como fui recebida, e pelo carinho e liberdade de desenvolver projetos que me foi dada, nada imposto, nada restritivo. Estou entrando pelo Esporte, que é uma janela super importante e que tem a ver com a minha plataforma de sustentabilidade, que prima pelo bem-estar, pela qualidade de vida. Só tenho a aprender aqui. É uma grande oportunidade de crescimento e de retornar à televisão, estava com saudade. Queria voltar”, disse Rosana, em comunicado enviado pelo canal.

Rosana trabalhou na Globo por 12 anos, a maioria como garota do tempo dos principais telejornais da casa. Pediu demissão em 2012 e, desde então, estava afastada da TV aberta.

Sua estreia na RedeTV! ainda não tem data definida.