A poucas horas do início do Rock in Rio, a vice-presidente do festival, Roberta Medina, confirmou para 2015 a realização de uma nova edição do evento.

“Com certeza! Quando o Rock in Rio veio para o Brasil, o acordo com a prefeitura (do Rio de Janeiro) é de acontecer de dois em dois anos. Estamos trabalhando para que isso seja uma realidade”, disse Roberta ao programa Estadão Noite, da Rádio Estadão, nessa quinta-feira (12), ao ser questionada por Emanuel Bomfim sobre a possibilidade de uma nova edição do festival em 2015.

Ela aproveitou para tranquilizar os fãs da banda Bon Jovi e confirmou o show, headliner do Palco Mundo no dia 20. No entanto, a apresentação em São Paulo, que seria no dia 21, foi adiada para 22 de setembro, para que o baterista Tico Torres tenha mais tempo de se recuperar de uma crise de apendicite.

O Rock in Rio começa hoje na Cidade do Rock, Rio de Janeiro, com shows de Beyoncé, David Guetta, Ivete Sangalo e mais 24 atrações, distribuídas por cinco palcos. Até o dia 22 de setembro, o público poderá curtir as apresentações de Justin Timberlake, John Mayer, Muse, Florence and the Machine, Metallica, Iron Maiden, entre outros.