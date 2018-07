Quase cinco meses se passaram desde o último episódio de Revenge, que deixou uma nuvem de dúvidas pairando na mente dos telespectadores: Emily Thorne (Emily VanCamp) revelou sua identidade ao namorado de infância, Jack Porter (Nick Wechsler), no exato momento em que ele apontava um revólver em direção a Conrad Grayson (Henry Czerny); Victoria Grayson (Madeleine Stowe) estava atordoada com a possibilidade de seu filho bastardo, Patrick, surgir a qualquer momento; Nolan Ross (Gabriel Mann) é preso e Aiden Mathis (Barry Sloane) desiste de apoiar a namorada em seu plano de vingança.

Em Fear, episódio que marca a estreia da nova temporada da série (quarta, às 22 horas, no canal Sony) a protagonista está em um barco, vestida de noiva, leva dois tiros de um personagem misterioso e cai no mar. A história retroage em dois meses da tentativa de assassinato, com Emily conversando com o noivo, Daniel Grayson (Joshua Bowman), sobre o casamento. Victoria está em Paris, aproveitando seu semestre sabático ao lado de Patrick e Charlotte (Christa B. Allen) e Nolan deixa a detenção.

A vítima, desta vez, é Ashley Davenport (Ashley Madekwe). Sem rumo após ser demitida, ela ameaça Emily caso não tenha ajuda para encontrar um novo emprego. Assim como acontece com todos que atravessam seu caminho, a ex-assessora de Conrad prova o sabor da vingança de Emily, que tem dois outros problemas pela frente: Jack e Aiden.

O primeiro se revolta com a ex-namorada de infância por ter escondido sua real identidade e a coloca em xeque: acabar com o plano de vingança até o fim do verão ou ele a expõe diante do império Grayson. O problema com Aiden é pior. Revoltado com os rumos do projeto de Emily, ele se torna aliado de Victoria, principal rival da ex-namorada, para desmascará-la.

O episódio ainda conta com um novo escândalo no clã Grayson, que faz Conrad ser obrigado a renunciar ao governo de Nova York após um falso laudo médico. A identidade do suposto assassino de Emily não é revelada.

