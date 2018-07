Dos lugares improváveis para se encontrar uma princesa da Disney, a detenção certamente figura no topo da lista. Afinal, é difícil imaginar que essas personagens possam cometer qualquer tipo de deslize que as colocasse atrás das grades. Mas para a animadora e ilustradora Leigh Lahav, este foi o cenário ideal para mostrar o lado desconhecido destas mocinhas.

Em Frozen Is The New Black, ela faz um crossover interessante com dois grandes sucessos de audiência: a animação Frozen e a série Orange Is The New Black, da Netflix.

Na curta história, a rainha Elsa ocupa o lugar da protagonista Piper e é a novata da prisão, que perdeu o controle e congelou toda a cidade em que morava. Já a princesa Anna, sua irmã no conto da Disney, surge no papel de Polly, melhor amiga da detenta.

Cheio de piadinhas que mesclam os universos das duas tramas e os temperamentos das personagens, a animação ainda mostra outras princesas, como Ariel (A Pequena Sereia), Merida (Valente) e Branca de Neve. Veja aí como ficou: