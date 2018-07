Bastante criticada nas redes sociais, a música We Are One tinha título, letra e parcerias diferentes. Escolhida como tema da Copa do Mundo, ela é cantada por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, mas não agradou muita gente (comento isso logo abaixo).

A música oficial deveria se chamar One World e não contava com a participação de Jennifer Lopez. Era interpretada somente por Pitbull e Claudia Leitte. Com isso, a brasileira aparece em maior destaque, cantando até mesmo versos em inglês.

O blog de cultura pop Fica Quietinho teve acesso à versão original e publicou One World na íntegra. A qualidade do áudio mostra que a música não estava finalizada, pois há uma diferença considerável na equalização do tom das vozes de Pitbull e Claudia. E a introdução também é bastante diferente, compatível com o título. Veja:

Mr. Worldwide

It’s only right we did something for the World Cup

Seven continents, 195 countries

Give it take three, but one world

I’ve been around the world (La la la la la la la)

And I’ve seen so many things (La la la la la la la)

Even though we may be different (La la la la la la la)

We’re really all the same (La la la la la la la)

E abaixo você escuta a primeira versão da música da Copa do Mundo:

We Are One não convenceu a muita gente. Claudia Leitte, que escalada para representar o Brasil na música oficial, teve sua participação reduzida por conta da presença de Jennifer Lopez. Além disso, a letra vazia e pouco afetiva c0m o tema também foram alvos de críticas.

Shakira, com La la la (Brazil 2014), recebeu mais elogios por, novamente, entregar um trabalho mais compatível com o tema, assim como fez em 2010 com o hit Waka Waka, para a Copa do Mundo da África.