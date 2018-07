Sucesso com o hit Beijinho no Ombro, a funkeira Valesca Popozuda ganhou uma versão inusitada para sua música: o pianista carioca Cayo Nametala de Souza publicou no YouTube uma releitura clássica da canção.

O vídeo – publicado no domingo (2) – conta com mais de 4 mil visualizações e mostra Cayo ao piano com seus diferentes arranjos para o funk.

Em seu canal do YouTube, o pianista já postou vídeos com outras releituras curiosas, todas ao piano, como Amor de Chocolate, de Naldo, e o ‘Medley das Noitadas’, que conta com trechos de músicas de Katy Perry, Usher, Flo Rida e Ne-Yo.

Veja abaixo como ficou a versão de Cayo para Beijinho no Ombro: