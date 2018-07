O grupo equatoriano Enchufe.tv conseguiu transformar os “inocentes” personagens do seriado Chaves em seres completamente avessos às suas origens no divertido vídeo Chavo (La Película), que já conta com mais de 6 milhões de visualizações no YouTube.

Os atores uniram os elementos cômicos do seriado e o transformaram em um drama policialesco, no qual Chaves é apresentado como “a explicação para tudo que acreditamos, desde a origem do homem até a base de nossa civilização”.

São pouco menos de 4 minutos de vídeo, mas as principais piadinhas estão lá, como a obsessão pelo sanduíche de presunto, o choro do protagonista (pipipipi…) e até mesmo o ódio de dona Florinda por Seu Madruga.

É engraçado do começo ao fim, incluindo a advertência inicial, onde o grupo pede para Roberto Bolaños não o processar por direitos autorais. Veja aí como ficou: