Chamado pela MTV de ‘ousado experimento amoroso’, o Are You The One? Brasil estreia sua terceira temporada neste domingo, 29, às 19h30, utilizando a fórmula mágica que lhe colocou entre os realities mais bem-sucedidos da TV paga: pegação, brigas e bebedeira.

Para isso, 20 solteirões (dez homens e dez mulheres) foram confinados por 30 dias em uma mansão em Trancoso, na Bahia. Além de enfrentarem a convivência, eles são submetidos a provas, participam de encontros amorosos e ‘enchem a cara’ nas festas. Tudo isso para tentarem se conhecer e formarem pares ideais. Se ao final do programa todos os casais estiverem de acordo com uma definição prévia feita pela produção, o grupo leva para casa o prêmio de R$ 500 mil.

“Não é um programa previsível, porque os sentimentos entram no meio”, explica Felipe Titto, que apresenta o programa pelo terceiro ano consecutivo. “O cara se apaixona por uma garota, aí descobrem que não formam par ideal e começam as brigas. O jogo acontece de acordo com os humores e sentimentos deles. Nos dias das votações, por exemplo, tem quem desencane do prêmio e desfaz todo o esquema combinado com o resto da casa.”

O elenco é sempre o grande atrativo do programa. Se no BBB, a Globo tem tentado evitar a turma da maromba e da balada em seu casting, no Are You The One? é exatamente essa galera que preenche os requisitos. E quanto mais desinibido, melhor. Os participantes desta temporada têm entre 20 e 33 anos, são todos bonitões e saradões, e adoram uma farra.

“Os participantes são muito intensos”, avalia Titto. “Na primeira temporada, eles se entregaram mais ao amor. Na segunda, foram mais técnicos. Nesta, eles mesclaram muito bem a paixão e o prêmio em dinheiro. Tiveram homens que perderam a cabeça e se apaixonaram perdidamente. A mulher queria terminar, mas o cara não. Foi atrás, fez coisas malucas e armou barraco”, completa.

No quesito pegação, pode se dizer que esta temporada terá momentos intensos. Foram utilizados 49 preservativos e rolaram mais de 400 beijos. E tudo será mostrado ao longo das próximas dez semanas, na MTV. E como a turma se ‘experimentou’ bastante, conflitos não faltaram. A produção listou 31 brigas, e algumas, por pouco, não partiram para a agressão física.