Com uma baixa de quase 50% de espectadores entre o episódio de estreia da primeira temporada (outubro/2011) e o capítulo final da terceira (maio/2014), os produtores de Once Upon a Time recorreram ao sucesso de Frozen nas telonas para tentar recuperar o interesse do público pela série.

Elsa, Anna, Kristoff, Hans e até o vovô troll Paie vão invadir a fictícia Storybrooke e dividirão o centro da trama com os demais protagonistas. Em termos de divulgação da série, a turma veterana tem sido coadjuvante nos teasers apresentados e pouco foi falado sobre a problemática em que estarão envolvidos. O foco, ao que consta, é a turma de Arendelle.

Para os novos papéis, a produção voltou a apostar em atores pouco conhecidos pelo grande público. Georgina Haig, escalada para viver Elsa, ostenta em seu currículo sete episódios em Fringe, enquanto Elizabeth Lail, intérprete da princesa Anna, parte para seu terceiro trabalho profissional como atriz.

Scott Michael Foster, que dará vida a Kristoff, vem de participações em Californication e Halt and Catch Fire, e Tyler Jacob Moore, o vilão príncipe Hans, fez pequenas pontas em Revenge, Shameless e Drop Dead Diva. John Rhys-Davies é a única contratação de peso, já que tem uma indicação ao Emmy na categoria ator coadjuvante pela série Shogun, de 1980.

A 4ª temporada de Once Upon a Time estreia dia 28 de setembro nos Estados Unidos. No Brasil, a série é exibida pela Sony, que ainda não anunciou sua data para a nova fase.

Abaixo, você vê o teaser mais recente da série, mostrando a chegada de Elsa a Storybrooke: