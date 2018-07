Não é objetivo do blog aumentar a rivalidade entre brasileiros e argentinos, mas é inevitável não ficar surpreso com o fato de o programa mais visto da TV argentina ser uma produção brasileira!

A Terra Prometida, atualmente na grade do canal Telefe, foi sintonizada por 12,41% dos lares de Buenos Aires (principal praça de aferição do Kantar Ibope Media) entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março. O resultado corresponde 41,24% de todas as televisões ligadas no momento.

A trama produzida pela Record TV foi rebatizada de Josué y la Tierra Prometida nos países de língua espanhola, e superou produções originais locais, como a novela Quiero Vivir a Tu Lado, do canal El Trece, que também tem apresentado bons resultados (11,64% dos televisores argentinos estavam sintonizados na trama durante este período).

Além das novelas argentinas, A Terra Prometida superou o telejornal Telenoche 13, o programa de entretenimento A Todo o Nada e o game show Pasapalabra, todos do canal El Trece.

O sucesso de A Terra Prometida é tão grande que até um compacto com cenas dos próximos capítulos, exibido ao final da novela, aparece em sétimo lugar no ranking dos mais vistos.