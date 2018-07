O autor e diretor João Falcão, que escreveu com Jorge Furtado e Guel Arraes a série Nada Será Como Antes – que estreia este mês –, está envolvido no projeto de uma nova versão do programa Você Decide, sucesso na Globo nos anos 1990, em que o público decidia o fim de cada episódio que era exibido.

Falcão conta que já tem um piloto escrito e aprovado, mas ainda não gravado. “Tem a ver (com o antigo), mas é mais sofisticado, no sentido que você não só decide o fim, mas a trama, para onde ela vai.”

Outra diferença é que hoje o telespectador pode usar outras ferramentas para opinar, não só o telefone.

A ideia é que os temas das histórias façam o público se dividir entre a razão e a emoção. Ainda não há data de estreia.

