Coincidência ou não, poucos dias após o lançamento do clipe de We Are One, que traz Claudia Leitte ao lado de Pitbull e Jennifer Lopez interpretando a música oficial da Copa do Mundo – alvo de protestos nas redes sociais -, Shakira acaba de divulgar o clipe de La La La (Brazil 2014), que também está entre as canções aprovadas pela Fifa para o mundial.

Como citado, a trinca Claudia Leitte-Pitbull-Jennifer Lopez recebeu muitos comentários negativos por conta da qualidade da música e do clipe. Muitos pediam a “volta” de Shakira, que emplacou Waka Waka em 2010 na Copa da África, tornando-se hit mundial.

Agora, a colombiana acaba de lançar seu clipe, que tem uma breve introdução de Carlinhos Brown. A produção não está entre as mais caprichadas de sua carreira, mas é mais organizada e democrática que We Are One. Ao contrário da música oficial, o vídeo de Shakira não foca somente no Carnaval brasileiro e tenta incluir algum elemento de todos os países envolvidos no evento.

Alguns craques mundiais também dão as caras no clipe, como Neymar, Messi e Gerard Piqué, marido de Shakira. O pequeno Milan, filho da cantora, também aparece em algumas cenas brincando com uma bola.

Veja aí como ficou o clipe de La La La (Brazil 2014):