A Netflix acaba de anunciar o início de sua segunda produção de ‘alma’ latina: Club de Cuervos, série de comédia prevista para entrar no catálogo da plataforma de streaming ainda neste ano.

A primeira é Narcos, sobre a vida do poderoso traficante Pablo Escobar, protagonizada por Wagner Moura, prevista para estrear ainda em 2015. As gravações estão em andamento na Colômbia e o texto se dá em diferentes idiomas, com predominância do espanhol. O investimento neste mercado se deve ao crescimento do número de assinantes em países latinos, que no final de 2014 superou a marca dos 5 milhões.

Luis Gerardo Méndez é o protagonista desta história, cujo o enredo parte de uma briga entre os filhos do dono de um time de futebol, que morre e deixa os herdeiros em pé de guerra para assumirem o controle do clube.

No elenco estão outros atores conhecidos pela audiência de língua espanhola, como Daniel Giménez Cacho (Má Educação) e Ianis Guerrero (Los Nobles: Quando os Ricos Quebram a Cara). Completam o elenco Mariana Treviño, Stephanie Cayo Antonio de la Vega, Jesús Zaval, Verónica Terán, Emilio Guerrero, Eileen Yáñez, Carlos Bardem, Oscar Olivares, Sofía Sisniega e Sofía Niño de Rivera.

Club de Cuervos é uma produção da Alazraki Entertainment, encabeçada por Gaz Alazraki e Leo Zimbron, responsáveis pelo recente sucesso cinematográfico Los Nobles: Quando os Ricos Quebram a Cara, filme que entrou para a lista das produções mexicanas de maior público e faturamento, com 7 milhões de espectadores e retorno de quase R$ 60 milhões.