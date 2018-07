A Record TV optou por cancelar o contrato com o cantor Naldo para a terceira temporada do Dancing Brasil após ele ter agredido sua mulher, Ellen Cardoso. E a emissora acaba de divulgar o nome de seu substituto: Sebá Arietti, vocalista do grupo de pagode Inimigos da HP.

Naldo foi denunciado por sua própria mulher no dia 2 de dezembro, que alegou ter sofrido agressões físicas desde o início do relacionamento, há 7 anos. Ela ainda disse que o cantor guardava um revólver em casa, motivo pelo qual ele acabou preso no dia 6 por porte ilegal de armas. Pagou a fiança e foi liberado horas depois.

O reality de dança comandado por Xuxa Meneghel estreará no dia 17 de janeiro e será exibido às quartas, não mais às segundas.

A terceira temporada do Dancing contará com 15 participantes, entre artistas, atletas e personalidades da mídia. Até o momento, a Record TV divulgou o nome de oito competidores: Bárbara Borges (atriz), Bárbara Evans (atriz), Douglas Sampaio (ator), Isabel Fillardis (atriz), Marina Elali (cantora), Popó (boxeador), Rodrigo Scarpa (humorista) e Sebá (cantor).