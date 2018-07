Marco Luque conseguiu dar projeção ao personagem Mustafary após ser atacado por um cachorro. O vídeo, publicado no perfil oficial do comediante, tem 3,5 milhões de visualizações. E agora, um ano após a fama, o personagem e o animal voltaram a se encontrar.

Na tarde desta quinta-feira, 22, o E+ acompanhou as gravações do Altas Horas e viu Mustafary tentando fazer as pazes com o ‘serumaninho’.

O cachorro entrou receoso no estúdio, mas logo se soltou e começou a pular no colo de algumas pessoas da plateia. Marco Luque, com medo de um novo ataque, correu para a arquibancada do estúdio e tentou fugir do animal.

“Ele é desse jeito, começa fofinho e depois vira um demônio”, disse o personagem.

Luque retornou a sua poltrona para continuar a esquete e o cachorro pulou em seu colo. Enquanto tentavam fazer as pazes, o animal se emaranhou novamente nos colares do personagem e depois saltou e saiu em disparada pelos bastidores.

O reencontro entre Mustafary e o ‘serumaninho’ vai ao ar no dia 1º de julho.