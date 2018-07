Pode até parecer piada – de mau gosto, para alguns -, mas não é o caso desta notícia. Patrick Blute, jovem norte-americano de 23 anos, exibirá em Nova York seu primeiro musical. SPEARS contará a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo através das canções de Britney Spears.

O fato de a cantora pop não ter uma trajetória e vida pessoal com apegos religiosos é o principal ponto de controvérsia deste espetáculo. “É uma peça que concilia todas as ansiedades dos jovens de 20 e poucos anos em relação à vivência em uma sociedade repleta de afirmações e pouca substância”, explica Blute no site oficial de sua obra.

SPEARS terá duas sessões no dia 7 de novembro, no pequeno Snapple Theater, localizado acima de uma farmácia na badalada Broadway. As exibições serão gratuitas e a ideia é que o público faça uma boa divulgação. Desta forma, a equipe pretende atrair investidores para que o musical entre no concorrido mercado profissional de Nova York.

Portanto, quem assistir ao espetáculo, verá Jesus Cristo, Maria, apóstolos e anjos cantando Stronger, Crazy, Baby One More Time, entre outros hits.

No site oficial de SPEARS ( www.spearsthemusical.com) você pode conhecer melhor o projeto e seus criadores.