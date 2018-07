Antes de saber a resposta do público à 4ª temporada do Vai Que Cola, que estreia nesta segunda (17), o Multishow já conta com o humorístico em sua grade de 2017.

A decisão antecipada se dá ao sucesso dos três primeiros anos da sitcom, que hoje é seu produto de maior audiência.

O roteirista Leandro Soares já começou a desenvolver as histórias que irão movimentar a 5ª temporada, que começam a ser gravadas no primeiro semestre do ano que vem.

Na próxima semana, a nova leva de episódios chega com muitas novidades. O cenário ganhou novos ambientes, o elenco ganhou reforço (Aline Riscado, Leticia Lima, Marco Luque, Oscar Magrini e Rafael Infante) e o primeiro episódio foi inteiramente gravado em locações – fato inédito no formato.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (12).