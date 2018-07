Já não é mais tratada como segredo a mudança que a Record promoverá em sua programação em 2017.

Toda a reestruturação tem sido diariamente discutida para que nenhuma das partes envolvidas se sinta prejudicada.

Xuxa está feliz com sua saída das noites de segunda para comandar as tardes de sábado, assim como Geraldo Luís, que já foi avisado sobre o programa diário que comandará no fim da noite.

Sabrina Sato, no entanto, não está feliz. Embora ela não tenha se manifestado pessoalmente, seu staff já manifestou o descontentamento com a possibilidade da transferência para o horário hoje ocupado por Xuxa.

Além da baixa audiência atual, ela prevê a queda nos faturamentos em ações de merchandising, que são muito mais lucrativos aos sábados.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (14).