Em 2011, Andrej Pejic invadiu as passarelas e chamou a atenção dos estilistas, imprensa e público por sua androginia e versatilidade, responsáveis por fazê-lo estrelar campanhas de linhas voltadas a homens e mulheres. Agora, aos 22 anos, o modelo bósnio assume definitivamente sua identidade feminina e passa a adotar o nome de Andreja.

À revista People, ela revelou ter feito a cirurgia de redesignação sexual no início deste ano. “Quero compartilhar minha história com o mundo, porque acho que tenho uma responsabilidade social”, disse Andreja.

Assim como a atriz Laverne Cox, Andreja quer se tornar uma ativista pelos direitos dos transexuais. “Eu estava muito feliz por ter chegado o momento de fazer a cirurgia”, disse.

Quando vivia na Austrália, aos 13 anos, a modelo já se sentia incomodada com a anatomia masculina e pesquisou na internet sobre a possibilidade de se submeter ao procedimento de mudança de sexo. “Quando eu contei à minha mãe, avó e meu irmão, todos me apoiaram. Eu queria terminar o ensino médio como Andrej, fazer a cirurgia e esquecer meu passado masculino”, comentou.

Ainda na adolescência, Pejic iniciou o uso de remédios para bloquear a puberdade para evitar que os hormônios masculinos fizessem grandes mudanças em seu corpo. “Eu sabia que a puberdade iria me transformar em algo parecido com meu irmão ou meu pai”, explicou.

Seus planos de passar pela cirurgia foram adiados quando Andreja tinha 17 anos e foi descoberta por um agente de modelos, que a convidou para alguns trabalhos e logo chamou a atenção de grandes nomes da moda, como Jean-Paul Gaultier e Marc Jacobs. “Cerca de um ano e meio atrás eu reavaliei as coisas. Meu maior sonho era estar confotável com meu próprio corpo e tenho que ser fiel a mim mesma. A carreira terá que se encaixar em torno dessa mudança”, disse a modelo, que passou a se reunir com médicos nos Estados Unidos para conduzir sua cirurgia.

Realizada com a nova fase, Andreja diz se sentir 100% renovada. “Cada dia é como uma nova revelação. Estou mais confortável do que nunca”, finalizou.