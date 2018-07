Aos 54 anos, Madonna voltou a experimentar as loucuras de sua adolescência na noite de ontem (29). Ao lado de Miley Cyrus, que fez um show acústico exclusivo para a MTV americana, a rainha do pop viu seu passado se repetir no palco, mas de um jeito um pouco mais rebelde.

Miley foi a principal polêmica da cena pop em 2013. A ex-cantora infantil reapareceu com os cabelos curtos e um comportamento que pouco lembrava Hannah Montana, sua personagem de sucesso. E talvez por isso Madonna tenha aceitado o convite da menina para um duo neste especial.

No palco, elas fizeram um mash-up de Don’t Tell Me, lançado por Madonna no ano 2000, e We Can’t Stop, primeiro single da nova fase de Miley. E ficou ótimo!

O entrosamento das cantoras despertou a atenção dos fãs, que acordaram eufóricos e vem lotando as redes sociais com comentários positivos sobre a parceria. Madonna, que foi uma transgressora da música nos anos 1980, até se mostrou levemente acuada no começo da performance com o espírito livre de Miley, mas logo se desinibiu e entrou no clima da noite. O resultado não poderia ser melhor. Assista:

O show teve pouco menos de 40 minutos de duração e pode ser assistido na íntegra no site da MTV americana.