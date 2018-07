Sucesso de audiência nas primeiras temporadas, porém bastante criticada pelos fãs em seu episódio final (exibido em setembro de 2013), a série Dexter pode ganhar um spin-off. E essa deve ser uma excelente oportunidade para que os roteiristas se redimirem com o público, que se irritou com o desfecho da saga do psicopata.

David Nevins, presidente do canal americano Showtime, confirmou os planos de fazer uma série derivada de Dexter e que há conversas avançadas para definir o plot da nova história.

O único empecilho, até o momento, é um possível desinteresse do ator Michael C. Hall, intérprete do serial killer que dá nome à trama. “O Michael deveria estar envolvido… se nós fizermos (a nova série), somente faremos se o Michael aceitar”, disse Nevins.

Caso saia do papel, o projeto não dará sequência à oitava temporada, finalizada em 22 de setembro. “É uma nova série. Não estou interessado em fazê-la se for apenas uma continuação. Gostaria de um novo conceito e configuração. Quero que seja diferente”, explicou o presidente do Showtime.

Até o momento, a única informação é essa. Somente após a confirmação de Michael C. Hall saberemos o mote da história, assim como elenco e previsão de estreia.