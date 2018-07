Fernanda Lacerda, conhecida pela personagem Mendigata, deixou o elenco do Pânico na Band. Ela participou da atração por cinco anos e teve sua saída decretada na tarde desta terça-feira, 24.

A modelo é a segunda a deixar a atração. Aline Riscado foi a primeira a ser cortada. E a lista pode engrossar nos próximos dias, já que o novo diretor do Pânico, Marcelo Nascimento, chegou com a missão de retomar os áureos tempos em que a atração incomodava até mesmo a Globo. Em 2016, chegou a perder diversas vezes para a RedeTV! no embate com o Encrenca.

Todos os nomes do casting têm sido analisados com muito cuidado, e a direção não descarta a possibilidade de interferir no grupo de humoristas. Emílio Surita e Carioca são os únicos intocáveis.

Sobre sua saída, Fernanda se manifestou no Instagram e disse ter sido pega de surpresa. Confira o texto na íntegra:

“Desculpe ficar fora das redes sociais nesses últimos dias, mas esse começo de ano estou colocando minha vida em ordem aos poucos… E tinha um assunto que estava indefinido, mas eu nem dei muita moral pq não acreditava que isso poderia acontecer… Não me via fora dali! Tudo aconteceu um pouco na minha vida inesperadamente, do dia pra noite, aquela mendiga que achei que fosse apenas mais uma brincadeira, conquistou o Brasil inteiro, e dali minha vida mudou… Mas hj, do mesmo jeito que começou, da noite para o dia o ciclo se encerra… E só tenho a agradecer pelo apoio e carinho que vcs me deram esse tempo todo… Agradeço a toda equipe do @programapanico que me acolheu, que me ensinou tantas coisas, nos divertimos tanto juntos, levar essa alegria pra o público de casa, não tinha preço… E é isso que vou levar sempre comigo, só os momentos bons… De tudo que já vivenciei, acho que foram com vcs as experiências mais malucas da minha vida, que com certeza vou levar pra sempre comigo…”