O ator Matheus Nachtergaele faz hoje (16) seu début como apresentador. À frente da série Grandes Cenas, produção da Casa de Cinema de Porto Alegre, o novo programa do canal Curta! traz análises, depoimentos de atores e diretores, e exibe cenas icônicas do cinema nacional.

O episódio de estreia tem como tema a memorável cena A Regressão, do filme Pixote, a Lei do Mais Fraco (1980), e exibirá um depoimento inédito do cineasta Hector Babenco (1946-2016), diretor do filme.

“É uma cena muito especial, de uma beleza e de uma humanidade enormes. E tudo aquilo foi feito ‘no improviso’. Isso me surpreendeu muito mesmo”, disse Nachtergaele à coluna.

São 22 episódios, cada um com 15 minutos de duração, exibidos sempre às quartas, às 23h45.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta quarta-feira (16).