Na semana passada, em Nova York, Mateus Solano contracenou com a atriz norte-americana Cynthia Nixon, a Miranda da série Sex and the City. O encontro será visto no ano que vem, quando o filme Talvez Uma História de Amor, da Chocolate Filmes, for lançado.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2.