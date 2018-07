Toda família tem aquela pessoa que é um verdadeiro desastre na cozinha. E o desafio do programa Um Dia de Chef, que estreia hoje, 22, às 22h30, no canal Food Network, é mostrar que estes seres ditos incapazes de fritar um ovo consigam preparar um prato digno de ser servido em restaurante.

E o renomado chef francês Emmanuel Bassoleil, que já participou como convidado de algumas temporadas do MasterChef, da Band, é o responsável por transformar estes desastres em chefs de cozinha.

Embora não exista um prêmio e tampouco uma competição entre equipes, o participante do dia enfrenta uma certa tensão imposta por Bassoleil – talvez um resquício de suas idas ao reality da Band. Os participantes acabam levando broncas sérias do chef-apresentador todas as vezes em que um desastre está prestes a acontecer.

“Não precisa dar risada cada vez que você faz uma besteira…”, disse a Melina Souza, que parecia não levar a sério a maior parte das broncas do chef.

A dinâmica da atração é simpática. Na primeira etapa, o participante é desafiado a preparar em 20 minutos um prato, a sua escolha, para Bassoleil. A partir deste desafio ele consegue calcular o nível de desconhecimento e despreparo – e também mensurar a pressão que será necessária para que o ‘desastre da cozinha’ se dê bem no restante do dia.

Passada essa fase, ele reproduz um prato assinado por algum colega renomado e desafia seu aprendiz a fazer o mesmo procedimento, tudo em apenas 40 minutos. Como o programa é de gastronomia e não de ilusionismo, nem todos os anônimos agradam em suas execuções.

Emmanuel Bassoleil, assim como seu amigo Erick Jacquin, tem o sotaque francês acentuado, mas um pouco mais compreensível que o do jurado do MasterChef. Por essa razão, são raros os momentos em que suas falas requerem legendas.

A pressão imposta pelo chef, somada à trilha sonora dramática, é suavizada pelas caras e bocas que o próprio Emmanuel faz ao se deparar com as trapalhadas de seus aprendizes. No episódio que vai ao ar hoje, a inexperiente Melina consegue quebrar o clima de tensão com seu bom humor, provocando breves momentos de risadas.

Com produção da Boutique Filmes para o Food Network, a primeira temporada de Um Dia de Chef conta com 13 episódios.