Se você acompanha a série Revenge e tem inúmeras dúvidas sobre o passado da protagonista Emily Thorne (Emily VanCamp), fique tranquilo que todas elas serão respondidas em breve. A Marvel, em parceria com a emissora ABC, lançará uma graphic novel para contar a história da personagem antes dela iniciar seu plano de vingança contra a família Grayson.

• Reviravolta nos planos de Emily Thorne marcam o primeiro episódio da terceira temporada de ‘Revenge’

Revenge: The Secret Origin of Emily Thorne (ainda sem título em português) será lançada dia 3 de setembro e foi escrita por Erica Schultz e Ted Sullivan, roteirista da série de TV. O enredo estará centrado na fase de treinamento de Emily. Ela terá 19 anos e será enviada à Suíça para seus primeiros testes, monitorados e orientados pelo mestre Takeda.

“As partes da história que iremos explorar é a origem da mulher que você vê no episódio piloto da série, como ela está diferente da garota que foi jogada na detenção juvenil e seu pai foi tirado dela”, disse Sunil Nayar, produtora-executiva da série. “Estamos indo para o começo, onde as coisas não estão no lugar e ela tem que pensar rápido. Ela não não tem a experiência que tem na TV, por isso vão haver muito mais erros e confusões”.

E o legal do livro é que algumas das questões não respondidas na série serão explicadas, como o fato de ela ter mudado de identidade com sua colega de reformatório e não matar nenhum de seus alvos no plano de vingança. “Ela é uma mulher rica, que se apresenta como socialite durante o dia e exige vingança à noite. Pelo fato de ser uma personagem tão complicada e ter um monte de vilões em seu passado, uma graphic novel é um realmente um ajuste natural para a história”, explicou Ted Sullivan.