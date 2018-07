Mais um filme de sucesso está prestes a ser adaptado para a TV. De acordo com o site Deadline, o filme Marley & Eu, inspirado no livro de John Grogann, vai virar série da emissora NBC.

A produção não será uma versão estendida do filme, mas uma continuação da história, partindo da morte do labrador arteiro que mexeu com a vida do casal John e Jennifer Grogan.

O roteiro será assinado por Jenny Bicks e mostrará a família Grogan de volta à Flórida. John retomará sua coluna no antigo jornal em que trabalhava e, num belo dia, verá um cão abandonado em sua porta e se sentirá na obrigação de adotá-lo.

E o bichinho também será batizado como Marley por herdar coleira e brinquedos do Marley original. Segundo consta, ele também será fofo, amável e tão arteiro quanto seu antecessor.

Não há uma data exata para a estreia, mas a NBC trabalha com a ideia de colocá-la no ar no segundo semestre de 2015. E também não há informações sobre elenco, mas seria interessante ver Jennifer Aniston e Owen Wilson revivendo seus personagens.

Abaixo, você vê o trailer do filme Marley & Eu: