Marcelo Tas ‘virou’ desenho animado na terceira temporada do Papo Animado.

No talk-show comandado por ele no Cartoon Network, o apresentador entrevista personagens das animações mais populares do canal.

No dia 7, às 10h, o Tas humano entrevista o Tas desenho em um papo, no mínimo, curioso.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta sexta-feira (28).