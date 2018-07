As duas apostas mais recentes – e controversas – de Silvio Santos para o departamento de jornalismo no SBT passam a fazer parte do mesmo programa a partir de segunda-feira, 20.

Marcão do Povo, contratado nesta semana, é o novo apresentador do Primeiro Impacto, que até então estava sob o comando de Dudu Camargo.

Com a chegada de Marcão, o ‘Homem do Saco’ perdeu espaço no telejornal. Das duas horas e meia de duração, o menino comandará apenas 1h30. A hora restante estará a cargo do novo apresentador da casa.

A divisão do Primeiro Impacto ficou da seguinte maneira: Dudu Camargo fica no ar das 6h às 7h30, e passa o bastão para Marcão, que encerra o telejornal às 8h30.

À coluna, o SBT disse que o programa não passará por nenhuma mudança em sua linha editorial com a chegada de Marcão, mas o apresentador deverá manter seu estilo – sensacionalista e expansivo -, bastante conhecido pelo público de Brasília (ele trabalhou nas afiliadas da Record TV e da Band).

Com essa formatação, o Primeiro Impacto tende a ficar ainda mais teatral. Dudu Camargo fará suas dancinhas e apresentação em tom de locução de rodeio, enquanto Marcão subirá o tom de voz e fará seus comentários sobre as pautas do dia – responsável por sua demissão da Record TV.