A Disney acaba de divulgar um novo trailer do filme Maleficent, que traz Angelina Jolie na pele de Malévola, a bruxa do clássico A Bela Adormecida. No vídeo, cenas inéditas dão mais detalhes de como será a trama. Assista:

Com estreia marcada para 30 de maio, o filme é uma adaptação da animação de 1959, mas em vez de focar na mocinha, a história é contada pelo ponto de vista de Malévola.

Pelos poucos segundos, dá para ver que a produção está bem caprichada. E o responsável pela beleza das cenas é Robert Stromberg, o mesmo diretor de arte e efeitos especiais de As Aventuras de Pi e Jogos Vorazes, e vencedor de dois Oscar pelos filmes Alice no País das Maravilhas e Avatar.

Além de Jolie, o elenco traz Elle Fanning na pele da princesa Aurora, papel que dividiu com Vivienne Jolie-Pitt – filha de Angelina Jolie com Brad Pitt, que aparece nas cenas em que a bela adormecida ainda é uma criança.

As atrizes Juno Temple, Imelda Staunton e Lesley Manville interpretar, respectivamente, as fadas Thistletwit, Knotgrass e Flittle. Brenton Thwaites é o príncipe Phillip.