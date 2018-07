Passaram-se 16 dias desde a morte do ator Cory Monteith e hoje (29) Lea Michele se pronunciou, pela primeira vez, sobre a perda do namorado, encontrado sem vida em um hotel após ingerir álcool e heroína.

Em seu Twitter, a atriz publicou uma foto e uma mensagem de agradecimento aos fãs que enviaram mensagens de carinho.

“Obrigada todos vocês por me ajudarem durante nessa fase com tanto amor e apoio. Cory estará para sempre no meu coração”, escreveu.

A mensagem já teve mais de 165 mil compartilhamentos na rede social, seguidos de novas declarações de amor e apoio por parte dos fãs.

Lea retoma o trabalho em Glee na próxima semana, para a estreia da 5ª temporada da série, marcada para o dia 26 de setembro. Serão gravados dois episódios em homenagem aos Beatles e um em tributo a Cory Monteith, que interpretava Finn Hudson.

Após isso, o elenco entra em férias por tempo indeterminado para que os roteiristas reescrevam os novos rumos da trama, já que a sinopse anterior contava com Cory no elenco.