A Globo produziu 20 aberturas diferentes para a minissérie Justiça, uma para cada episódio. Esta é a primeira vez que a emissora promove esse tipo de ação para um produto de sua dramaturgia.

Os vídeos não terão relações diretas com o enredo dos episódios, e serão compostos de cenas reais gravadas nas ruas do Recife, cidade em que as histórias são ambientadas.

O edifício Holiday, em Boa Viagem, uma igreja no Morro da Conceição e um asilo para mulheres vítimas de violência doméstica são alguns dos locais que serão exibidos nas cenas iniciais.

A trama de Manuela Dias, dirigida por José Luiz Villamarim, é dividida em 20 episódios e estreia hoje (22), às 22h30.

