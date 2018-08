Responsável pelo meme mais popular da web em 2018, a funkeira Jojo Todynho acaba de ganhar um contrato com o canal Multishow. Ao lado de Gominho, ela apresentará o TVZ de Verão, que estreia dia 22 de janeiro, às 19h.

A dupla já iniciou os trabalhos. A princípio, eles farão reportagens nas praias e nas ruas do Rio de Janeiro, que serão exibidas ao longo do programa.

A participação deles pode se estender para as plataformas digitais, com apresentações de lives nas redes sociais.

Esta será a segunda edição do TVZ de Verão, que passou por uma reformulação. No ano passado, o programa saiu do estúdio e se instalou em uma mansão no Rio. Neste ano, ele será feito em estúdio, ao vivo, e sempre com um apresentador diferente. A diferença é que imagens de praias paradisíacas irão compor o cenário do programa e o artista que estiver à frente do comando irá participar de brincadeiras e outras interatividades com os telespectadores.

A cada dia, um artista ou youtuber diferente comanda o programa. Na lista dos confirmados estão Iza, Luísa Sonza, T3DDY, Gabi Luthai, Ferrugem, Dilsinho, Rodriguinho, Viviane Araújo, Whindersson Nunes, Alok, Ludmilla, Jojo Toddynho, Heavy Baile, É O Tchan, Sheila Mello, os MCs Kevinho, Kekel, Jhowzinho e Cadinho, Jerry Smith, Don Juan, Dani Russo e FITDance.