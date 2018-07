Mais um ator acaba de ser escalado para o filme Batman vs Superman: Jesse Eisenberg foi escolhido para interpretar o vilão Lex Luthor.

O ator se destacou após dar vida a Mark Zuckerberg, criador do Facebook, no filme A Rede Social. Uma escolha bastante inesperada, já que o ator nada se parece com o vilão retratado nos quadrinhos. Um belo trabalho de caracterização será feito para dar credibilidade à sua atuação.

Além dele, Jeremy Irons também se junta ao elenco para interpretar o mordomo Alfred, papel que pertenceu a Michael Cane na trilogia comandada por Christopher Nolan.

O filme estava previsto para estrear no ano que vem, mas problemas internos – ainda não confirmados pela Warner – fizeram o cronograma ser adiado. A possível saída de Ben Affleck do elenco – ele interpretaria Batman – foi um dos fatores que colaboraram para a mudança de data.

Batman vs Superman promete servir como termômetro para a Warner definir como será o filme sobre A Liga da Justiça e, assim, concorrer com Os Vingadores, da Marvel, principal bilheteria de 2012.