Foi com um ar de espanto e surpresa que os antigos adversários receberam a notícia de que Dayse Paparoto foi a vencedora da primeira edição do MasterChef Profissionais. A cozinheira, considerada fraca pelos demais competidores, desbancou Marcelo Verde e levou para casa o troféu do programa, um carro 0 km, R$ 170 mil e mais um voucher mensal de R$ 1 mil, válido por um ano, em uma rede de supermercados.

O E+ acompanhou a final da competição de dentro do estúdio da Band e presenciou muitas situações que não foram exibidas ao grande público. Uma delas, protagonizada por Flavia Zaidan Dalla Verde, que ficou irritadíssima com a derrota de seu irmão, Marcelo, e até xingou os jurados (pelas costas, obviamente).

Veja os detalhes e curiosidades que não foram exibidos pelas câmeras da Band na final do MasterChef Profissionais:

1. Desta vez, a emissora preferiu poupar esforços técnicos e financeiros, e não promoveu uma grande festa para os convidados.

2. Participantes das temporadas anteriores do MasterChef não foram convidados para a final. E teve gente que reclamou nas redes sociais, como Rodrigo Tenente, que esteve na última edição.

3. A plateia do estúdio não estava tão cheia quanto na final da terceira temporada do reality com amadores – tinha cadeiras sobrando – e tampouco demonstrou a mesma empolgação.

4. Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella fizeram uma rápida aparição no estúdio antes de iniciar a transmissão ao vivo. Eles agradeceram a vinda da plateia à final, interagiram rapidamente com alguns fãs e logo voltaram a se confinar no camarim.

5. Quando Dayse foi anunciada vencedora do programa, Marcelo saiu irritado do palco. Neste momento, a reportagem estava longe do finalista e não conseguiu ouvir o que ele dizia, mas pela maneira como caminhava e gesticulava, parece não ter gostado do resultado.

6. No mezanino, um silêncio sepulcral. Ninguém parecia acreditar no resultado. Marcelo subiu para quebrar o gelo e foi muito abraçado pelos colegas de competição.

7. A reportagem se aproximou do mezanino para tentar falar com Marcelo. Neste momento, Flavia Zaidan Dalla Verde, irmã do finalista, desabafava com sua mãe sobre o resultado do programa. “Esses jurados são ridículos. Onde já se viu dar nota 2 para ele? Eu avisei o Marcelo que eles iriam escolher a coitadinha. Dito e feito. Vai se f***. É incoerente. Não sabem votar. Por isso o Brasil está essa m***”, disse a garota.

8. Paola Carosella sumiu do estúdio assim que a Band encerrou a transmissão ao vivo. Fogaça, Jacquin e Ana Paula Padrão ficaram no local e conversaram com a imprensa e atenderam aos pedidos de selfies dos fãs. Quem também sumiu do pedaço foi Marcelo, que não quis falar com ninguém.

9. O tema ‘machismo’ foi o assunto da noite. Fogaça e Jacquin disseram que ninguém foi machista no programa e defenderam Marcelo. Paola, ao vivo, disse o contrário. Ana Paula Padrão diz ter havido um exagero sobre o assunto, mas confessou ter presenciado dois momentos ao longo do programa em que o finalista teve atitudes, consideradas por ela, machistas.

10. “Espero não ter me tornado um símbolo do feminismo, porque eu não sou feminista”, disse Dayse na saída do estúdio. Ela alega estar calejada com o tratamento ríspido dos colegas de trabalho e não considera que seus adversários tenham menosprezado sua competência pelo fato de ser mulher.

11. Já na área externa da emissora, Ivo se recusou a falar sobre a final do programa. Ele foi bastante criticado nas redes sociais por conta de sua postura no trato com as mulheres que competiram com ele no reality. Quando questionado sobre machismo, se soltou e disse que acha essa polêmica um absurdo.