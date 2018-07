Game of Thrones, a série mais pirateada do mundo segundo o site TorrentFreak, já tem data para retornar à TV. A HBO marcou para 6 de abril a estreia da 4ª temporada nos Estados Unidos. E se tudo proceder como nos anos anteriores, ela deve ser transmitida simultaneamente no Brasil.

A demora na confirmação da data se deu por um pequeno atraso no cronograma das gravações, o que levou alguns sites especializados na cobertura de séries a afirmar que a 4ª temporada ficaria somente para o segundo semestre.

Com as inúmeras baixas no elenco por conta das mortes dos personagens na 3ª temporada, a fase atual contará com novos nomes, como Ellaria Sand, interpretada por Indira Varma, e Oberyn Martell, conhecido como Víbora Vermelha, papel do chileno Pedro Pascal. Já o ator Hafthor Julius Bjornsson foi escalado para ser Sor Gregor Clegane e substituir Ian White, que deixou o elenco.

A 4ª temporada é baseada na segunda metade do terceiro livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, na qual a série é inspirada.

Assista abaixo aos teasers divulgados pela HBO: