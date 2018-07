Com estreia marcada para 6 de outubro, a 5.ª temporada do The Voice Brasil, da Globo, vem com novidades.

Além de Mariana Rios no lugar de Daniele Suzuki como repórter dos bastidores, o programa quer acabar com o clima de ‘paz e amor’ entre Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Lulu Santos e Michel Teló.

Para isso, eliminou a convocação de técnicos assistentes e passará a contar com apenas um convidado especial, que ajudará os titulares na nova etapa do reality: a Batalha dos Técnicos.

Nesta fase, ao vivo, os duelos entre artistas de um mesmo grupo serão substituídos por disputas entre times opostos, e os treinadores serão os responsáveis por escolherem seus representantes.

Notícia publicada na coluna Sem Intervalo, do Caderno 2, nesta segunda-feira (12).